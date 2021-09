New York 17. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok večer klesli. Ale za celý týždeň smeruje komodita k zisku, už štvrtýkrát po sebe, pretože produkcia v dôležitom Mexickom zálive v USA sa po hurikáne Ida len pomaly vracia do normálu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v piatok o 19.09 h SELČ predával po 71,86 USD (61 eur). To bolo o 75 centov alebo 1,03 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 56 centov alebo 0,74 % na 75,11 USD za barel.