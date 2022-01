New York 7. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok večer klesli. Vývoj na trhu ovplyvnil slabší, ako očakávaný nárast zamestnanosti v USA v decembri pre nedostatok potenciálnych pracovníkov. Ekonómovia odhadujú tiež, že aj v blízkej budúcnosti by mohol zostať mierny, keďže rýchle šírenie variantu omikron nového koronavírusu narúša ekonomickú aktivitu.



A zároveň sa zdá, že bezpečnostné sily v Kazachstane v piatok dostali pod kontrolu ulice hlavného mesta Alma-Aty. Prezident Kasym-Žomart Tokajev povedal, že ústavný poriadok bol väčšinou obnovený, deň po tom, čo Rusko vyslalo do krajiny svoje jednotky, aby pomohli potlačiť nepokoje.



Protesty sa začali v západných regiónoch Kazachstanu bohatých na ropu po tom, čo boli na Nový rok zrušené štátne cenové stropy na skvapalnený plyn.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v piatok o 18.50 h SEČ predával po 78,74 USD (69,69 eura). To bolo o 72 centov alebo 0,91 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 35 centov alebo 0,43 % na 81,64 USD za barel.



(1 EUR = 1,1298 USD)