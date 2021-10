New York 1. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok večer vzrástli. Podporili ich napäté dodávky na trhy pre obmedzenia ťažby najväčších svetových producentov z aliancie OPEC+.



V pondelok (4.10.) sa stretnú členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci na čele s Ruskom, aby rokovali o limitoch na ťažbu. Skupina známa ako OPEC+ pomaly uvoľňuje rekordné škrty v produkcii, na ktorých sa dohodla v minulom roku po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, keď sa ceny ropy strmo prepadli.



OPEC+ čelí tlaku zo strany veľkých spotrebiteľov, akými sú Spojené štáty a India, aby zvýšili ťažbu viac a pomohli tak znížiť ceny komodity.



Podľa niektorých zdrojov aliancia o tom uvažuje, ďalší analytici ale upozorňujú, že je otázne, či to bude schopná urobiť, keďže len niektorí jej členovia na to majú kapacity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v piatok o 19.29 h SELČ predával po 75,59 USD (65,16 eura). To bolo o 56 centov alebo 0,75 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 63 centov alebo 0,80 % na 78,94 USD za barel.



(1 EUR = 1,1600 USD)