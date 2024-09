Ceny ropy v piatok výrazne klesli

New York/Londýn 1. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (30. 8.) výrazne oslabili. Dôvodom bola správa, podľa ktorej aliancia producentov OPEC+ od októbra v súlade so svojimi plánmi zvýši ťažbu. Ďalším negatívnym faktorom bolo oslabenie nádejí, že americká centrálna banka (Fed) v septembri výrazne zníži sadzby. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Októbrový kontrakt, ktorý v piatok exspiroval, na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok stratil 1,14 USD alebo 1,43 % a uzavrel na 78,80 USD (71,07 eura) za barel (159 litrov). Za týždeň sa oslabil o 0,3 % a za mesiac o 2,4 %. Novembrový kontrakt na Brent v piatok klesol o 1,89 USD alebo 2,40 % na 76,93 USD za barel.



Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) v piatok zlacnela o 2,36 USD alebo o 3,11 % a uzavrela na 73,55 USD za barel. Za celý týždeň klesla o 1,7 % a za celý august o 3,6 %.



Aliancia OPEC+ zrejme od októbra v súlade so svojimi plánmi zvýši produkciu ropy. Výpadky ťažby v Líbyi a záväzky niektorých členov kompenzovať nadprodukciu totiž vyvážia vplyv slabého dopytu, uviedlo pre Reuters šesť zdrojov z aliancie.



Investori v piatok takisto zareagovali na nové údaje, ktoré ukázali, že spotrebiteľské výdavky v USA v júli solídne vzrástli. To signalizuje, že najväčšia svetová ekonomika je na začiatku 3. štvrťroka v lepšej kondícii, než sa doteraz predpokladalo. Zároveň to ochladilo nádeje, že Fed v septembri zníži sadzby o pol percentuálneho bodu.



(1 EUR = 1,1087 USD)