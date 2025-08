Ceny ropy v piatok výrazne klesli

New York 3. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (1. 8.) výrazne klesli v dôsledku potenciálneho zvýšenia ťažby zo strany aliancie OPEC+. Negatívny vplyv na ceny mali aj nové clá amerického prezidenta Dnalda Trumpa, ktoré podporili obavy z ochladenia globálnej ekonomiky, ako aj slabá správa trhu práce v USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 1,93 USD alebo 2,79 % a uzavrel na 67,33 USD (59,04 eura) za barel (159 litrov). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent klesol o 2,03 USD alebo 2,73 % na 69,67 USD za barel.



Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou by aliancia OPEC+ sa mala v nedeľu dohodnúť na septembrovom zvýšení ťažby o 548.000 barelov denne. Aliancia sa totiž obáva narušenia dodávok z Ruska.



Nové clá pre desiatky obchodných partnerov USA, ktoré vo štvrtok (31. 7.) večer miestneho času podpísal prezident Trump, zvýšili obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky a poklesu dopytu po rope.



Piatková správa amerického ministerstva práce zasa nečakane ukázala, že trh práce v USA sa ochladzuje už niekoľko mesiacov. Mimo poľnohospodárstva vzniklo v Spojených štátoch v júli 73.000 pracovných miest po 14.000 v júni (revízia zo 147.000). Ekonómovia počítali s nárastom o 105.000.



Ministerstvo zároveň výrazne revidovalo čísla za uplynulé dva mesiace, pričom podľa nových údajov v máji a júni vzniklo celkovo o 258.000 pracovných miest menej, než sa pôvodne uvádzalo.



(1 EUR = 1,1404 USD)