Ceny ropy v piatok výrazne vzrástli, ale druhý týždeň po sebe klesli

New York 26. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (24. 6.) výrazne vzrástli, ale zaznamenali druhý týždňový pokles po sebe. Trh sa aktuálne sústredí na objem dodávok na trh a nadchádzajúce stretnutie aliancie producentov OPEC+.



Augustový kontrakt na americkú ropu WTI ukončil piatkové obchodovanie so ziskom 3,35 USD alebo o 3,21 % na 107,62 USD (102,26 eura) za barel (159 litrov). Za celý uplynulý týždeň WTI stratila okolo 1,8 %.



Severomorská ropná zmes Brent s augustovým kontraktom si v piatok pripísala 3,07 USD alebo 2,79 % a uzavrela na 113,12 USD za barel.



Očakáva sa, že na stretnutí aliancie veľkých producentov OPEC+, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň, skupina potvrdí svoj plán a v auguste zvýši ťažbu o 648.000 barelov denne. Skupina v máji produkovala o 2,616 milióna barelov denne menej v porovnaní so svojím ťažobným cieľom, ukázala správa S&P Global Commodity Insights.