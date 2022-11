Ceny ropy v piatok výrazne vzrástli, za celý týždeň však klesli o 4 %

New York 13. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (11. 11.) výrazne vzrástli, ale za celý týždeň sa znížili o 4 %. Podporilo ich oslabenie dolára a správy o tom, že Čína uvoľňuje protipandemické reštrikcie, čo zvýšilo nádeje na oživenie aktivity v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri si v piatok pripísala 2,49 USD alebo 2,88 % a uzavrela na 88,96 USD (86,30 eura). Za celý uplynulý týždeň však jej cena klesla o 4 %.



Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zdražel o 2,32 USD alebo o 2,48 % na 95,99 9USD za barel.



Dolár v piatok pokračoval v oslabovaní, keď stratil okolo 1,79 %. Dôvodom bola štvrtková (10. 11.) správa o vývoji spotrebiteľských cien, ktorá ukázala prudšie spomalenie inflácie v USA, než sa očakávalo. Investori preto predpokladajú, že americká centrálna banka (Fed) zvoľní tempo sprísňovania menovej politiky.



Uvoľnenie protipandemických opatrení v Číne zahŕňa skrátenie karantény pre ľudí, ktorí prišli do kontaktu s nakazeným, ale aj pre cestujúcich zo zahraničia. To podporilo nádeje na oživenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky, a tým aj dopytu po rope. Čína je najväčším svetovým dovozcom ropy.



(1 EUR = 1,0308 USD)