Ceny ropy v piatok výrazne vzrástli, za celý týždeň sa však znížili

New York 29. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (27. 10.) výrazne vzrástli, za celý týždeň sa však znížili. Naďalej ich podporujú predovšetkým obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe, ktorý by mohol narušiť globálne dodávky ropy.



Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 2,33 USD alebo 2,80 % a uzavrel na 85,54 USD (81,15 eura) za barel (159 litrov). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zdražel o 2,55 % alebo o 2,90 % a uzavrel na 90,48 USD za barel. Za celý týždeň cena WTI padla približne o 3,6 % a cena Brentu o 2 %.



Ceny ropy prudko vzrástli po tom, ako americké letectvo zaútočilo na iránske ciele v Sýrii. "Napätie na Blízkom východe v dohľadnom čase nezmizne a nakoniec by mohlo viesť k narušeniam vývozu ropy z Iránu," uviedol hlavný trhový analytik spoločnosti OANDA Edward Moya.



Vývoj na Blízkom východe zatiaľ priamo neovplyvnil dodávky ropy, ale mnohí experti sa obávajú predovšetkým prerušenia vývozu z Iránu, ktorý je veľkým producentom ropy a podporovateľom Hamasu.



"Aj pre najskúsenejších regionálnych pozorovateľov je naďalej mimoriadne ťažké, aby s vysokou mierou presvedčivosti odhadli trajektóriu súčasnej krízy, keďže červené čiary, ktoré by mohli priviesť na bojisko viac hráčov, zostávajú do značnej miery nejasné," uviedla analytička spoločnosti RBC Capital Helima Croftová.



Analytici Goldman Sachs naďalej očakávajú, že cena ropy Brent v 1. štvrťroku 2024 dosiahne 95 USD za barel. Dodali však, že nižší iránsky vývoz by mohol spôsobiť nárast cien čierneho zlata o 5 %.



(1 EUR = 1,0541 USD)