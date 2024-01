Ceny ropy v piatok výrazne vzrástli, za celý týždeň klesli

New York 14. januára - Ceny ropy v piatok (12. 1.) výrazne vzrástli. Spoločné útoky Spojených štátov, Veľkej Británie a ďalších zúčastnených krajín proti húsíjským povstalcom v Jemene zvýšil krátko pred víkendom obavy zo zhoršenia bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a ohrozenia dodávok komodity. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa počas dňa prvýkrát od konca decembra prechodne ocitla nad hranicou 80 amerických dolárov (73,11 eura) za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 72,68 USD (67,58 eura). To bolo o 66 centov alebo 0,9 % viac ako deň predtým. Cena marcového kontraktu ropy Brent vzrástla o 88 centov alebo o 1,1 % na 78,29 USD za barel.



V piatok večer USA a Spojené kráľovstvo s podporou spojencov zaútočili na pozície Iránom podporovaných povstalcov v Jemene. Vojenský úder bol priamou reakciou na bezprecedentné útoky na medzinárodnú lodnú dopravu v Červenom mori, oznámil prezident USA Joe Biden a dodal, že v prípade potreby nebude váhať a nariadi ďalšie opatrenia.



Za najväčšiu hrozbu pre dodávky ropy na svetový trh považujú pozorovatelia možnosť priameho vojenského zatiahnutia Iránu do konfliktu. To by mohlo ešte viac destabilizovať región, ktorý zodpovedá približne za tretinu svetovej produkcie ropy.



Za celý týždeň ropa Brent zlacnela o 0,5 % a WTI o 1,1 %. Začiatkom týždňa tlačilo ceny nadol ich zníženie zo strany Saudskej Arábie a prekvapivý nárast zásob v USA.



(1 EUR = 1,0942 USD)