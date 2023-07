Ceny ropy v piatok vzrástli a uzavreli na niekoľkotýždňových maximách

New York/Londýn 9. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (7. 7.) výrazne vzrástli a uzavreli na niekoľkotýždňových maximách. Obavy týkajúce sa ponuky a technické nákupy totiž prevážili nad očakávaniami, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb by mohlo spomaliť ekonomiku a znížiť dopyt po rope.



Augustový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 2,06 USD alebo 2,87 % a uzavrel na 73,86 USD (67,84 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropná zmes Brent so septembrovým kontraktom vzrástla o 1,95 USD alebo 2,55 % na 78,47 USD za barel.



Brent uzavrela najvyššie od 1. mája a WTI od 24. mája. Oba referenčné druhy ropy sa za uplynulý týždeň posilnili o necelých 5 %.



"Rast za posledný týždeň bol pomerne silný, keď ho podporila dynamika trhu rovnako ako nové obmedzenia ťažby zo strany Saudskej Arábie a Ruska," uviedol hlavný trhový analytik spoločnosti OANDA Craig Erlam.



K rastu cien čierneho zlata prispelo aj oslabenie dolára.



Správa amerického ministerstva energetiky vo štvrtok (6. 7.) ukázala, že ropné rezervy v USA v týždni skončenom 30. júna klesli o 1,508 milióna barelov a zásoby benzínu až o 2,550 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0888 USD)