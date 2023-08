Ceny ropy v piatok vzrástli, ale za celý týždeň klesli

New York 20. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (18. 8.), posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli o približne 1 % v reakcii na známky spomaľovania produkcie v USA. Ale za celý týždeň si komodita pripísala stratu, prvýkrát za osem týždňov. Dôvodom boli obavy o globálny dopyt. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 81,25 USD (74,77 eura). To bolo o 86 centov alebo 1,1 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 68 centov alebo 0,8 % na 84,80 USD za barel.



Oba kontrakty v piatok zdraželi potom, čo údaje z priemyslu ukázali, že počet ropných vrtov v USA, ktorý je indikátorom budúcej produkcie, klesol už šiesty týždeň v rade. Pokles produkcie v USA by mohol zhoršiť očakávanú napätú situáciu na strane dodávok počas zvyšku tohto roka, keďže Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci zredukovali ťažbu, aby podporili rast cien ropy.



Ropa Brent si za sedem týždňov do 11. augusta pripísala približne 18 % a WTI 20 %. Ale za celý tento týždeň ceny ropy klesli približne o 2 %, keďže zhoršujúca sa realitná kríza v Číne prispela k obavám z pomalého oživenia jej ekonomiky a znížila chuť investorov riskovať na rôznych trhoch.



(1 EUR = 1,0867 USD)