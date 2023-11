Ceny ropy v piatok vzrástli, ale za celý týždeň klesli

New York 19. novembra (TASR) - Ceny ropy sa uplynulý piatok odrazili od štvormesačného minima z predchádzajúceho dňa a vzrástli o viac ako 4 %. Za celý týždeň však skončili v strate, už štvrtýkrát po sebe, ku ktorej prispel najmä prudký nárast zásob komodity a jej pretrvávajúco vysoká produkcia v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 75,89 USD (69,80 eura). To bolo o 2,99 USD alebo 4,1 % viac ako na konci obchodovania deň predtým. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 3,19 USD alebo 4,1 % na 80,61 USD za barel. Za celý týždeň si oba kontrakty odpísali viac ako 1 %.



Vzhľadom na to, že cena ropy Brent sa nachádza pod úrovňou 80 USD, mnohí analytici očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom predĺžia dobrovoľné obmedzenia ťažby a exportu do roku 2024. Rozhodnutie by mohlo padnúť na zasadnutí vo formáte OPEC+, ktoré sa uskutoční koncom tohto mesiaca.



(1 EUR = 1,0872 USD)