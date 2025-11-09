< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok vzrástli, ale za celý týždeň klesli
New York 9. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (7. 11.) vzrástli. Trhy tak zareagovali na správy, že Maďarsko bude možno môcť využívať ruskú ropu, keďže americký prezident Donald Trump sa v Bielom dome stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ale za celý týždeň si komodita pripísala stratu, už druhý týždeň po sebe. Dôvodom sú obavy z nadmernej ponuky a zo spomaľovania dopytu v USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 59,75 USD (51,68 eura). To bolo o 32 centov alebo 0,54 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa na konci obchodovania predával po 63,63 USD za barel, čo predstavuje nárast o 25 centov alebo 0,39 %.
Za celý týždeň sa však cena WTI znížila o 2,02 % a cena Brentu o 1,76 %, keďže poprední svetoví producenti zvyšujú produkciu.
Aj obmedzenie letov v USA pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky v dôsledku vládnej odstávky, tzv. shutdownu, negatívne ovplyvnilo vývoj cien ropy, keďže znižuje dopyt po nafte.
Nečakaný nárast zásob ropy v USA minulý týždeň o 5,2 milióna barelov vyvolal obavy z nadmernej ponuky. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, spoločne známi ako aliancia OPEC+, pritom minulý víkend oznámili mierne zvýšenie produkcie v decembri. Skupina však pozastavila ďalšie zvyšovanie ťažby v 1. štvrťrok 2026 pre obavy z prebytku ponuky.
