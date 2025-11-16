< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok vzrástli o 2 %, posilnili aj za celý týždeň
Autor TASR
New York 16. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (14. 11.) vzrástli o viac ako 2 % po tom, ako Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na ruskú ropnú infraštruktúru za posledné mesiace. Investori zároveň vyhodnocujú, aký účinok budú mať sankcie, ktoré USA koncom októbra uvalili na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 60,59 USD (52,02 eura eura). To bolo o 1,40 USD alebo 2,39 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa na konci obchodovania predával po 64,39 USD za barel, čo predstavuje nárast o 1,38 USD alebo 2,19 %. Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila o 1,2 % a cena Brentu o 0,6 %.
Piatkový útok na terminál v Novorossijsku na pobreží Čierneho mora podľa ruských úradov poškodil loď v prístave a ropný sklad. Požiar sa podarilo uhasiť, prístav však pozastavil vývoz ropy v objeme približne 2,2 milióna barelov denne, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z odvetvia.
(1 EUR = 1,1648 USD)
