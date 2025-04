Ceny ropy v piatok vzrástli o viac ako 2 %

New York 13. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (11. 4.) vzrástli o viac ako 2 %. USA totiž vyhlásili, že by mohli zastaviť vývoz iránskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Májový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok polepšil o 1,43 USD alebo 2,38 % a uzavrel na 61,50 USD (54,20 eura) za barel (159 litrov). Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent stúpol o 1,43 USD alebo 2,26 % na 64,76 USD za barel.



Americký minister energetiky Chris Wright uviedol, že Spojené štáty by v rámci úsilia o dosiahnutie dohody s Teheránom o jeho jadrovom programe mohli zastaviť export ropy z Iránu.



„Prísne presadzovanie obmedzení týkajúcich sa vývozu iránskej ropy by znížilo globálnu ponuku,“ uviedol šéf spoločnosti Lipow Oil Associates Andrew Lipow. „Predpokladám, že Čína bude naďalej nakupovať ropu z Iránu.“



Wrightove vyhlásenie podporilo ceny ropy, ktoré zaznamenali v tomto týždni prudké výkyvy. Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž prinútila obchodníkov prehodnotiť geopolitické riziká, ktorým čelí trh s ropou.



„To, že USA predstavujú geopolitické riziko, je pre trh nové,“ uviedol zakladajúci partner firmy Again Capital John Kilduff.



(1 EUR = 1,1346 USD)