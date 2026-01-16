< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok vzrástli o viac než 1 %
Februárový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 18.33 h SEČ predával s plusom 71 centov alebo 1,20 % po 59,90 USD (51,56 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
New York 16. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli o viac než 1 %. Obchodníci totiž zatvárali krátke pozície pred trojdňovým sviatočným víkendom, pričom na trhu pretrvávali obavy z možných výpadkov dodávok, hoci pravdepodobnosť amerického útoku na Irán sa znižuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Februárový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 18.33 h SEČ predával s plusom 71 centov alebo 1,20 % po 59,90 USD (51,56 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropa Brent s marcovým kontraktom stúpla o 72 centov alebo 1,13 % na 64,48 USD za barel a zrejme zaznamená štvrtý týždňový nárast po sebe.
Investori zvažovali riziko výpadkov dodávok v prípade eskalácie napätia na Blízkom východe. Tieto obavy mierni možný rast produkcie vo Venezuele, uviedol analytik Price Futures Group Phil Flynn.
Podľa analytikov Commerzbank trh naďalej sleduje riziko prípadnej blokády Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne štvrtina svetových námorných dodávok ropy. Ak sa napätie zmierni, pozornosť sa podľa nich opäť presunie k Venezuele, kde by na trh mohli postupne prúdiť predtým sankcionované alebo blokované objemy.
Analytici očakávajú, že vyššia ponuka môže v tomto roku znížiť geopolitickú cenovú rizikovú prirážku. Podľa expertov je trh aj napriek geopolitickým rizikám dobre zásobený.
(1 EUR = 1,1617 USD)
Februárový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 18.33 h SEČ predával s plusom 71 centov alebo 1,20 % po 59,90 USD (51,56 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropa Brent s marcovým kontraktom stúpla o 72 centov alebo 1,13 % na 64,48 USD za barel a zrejme zaznamená štvrtý týždňový nárast po sebe.
Investori zvažovali riziko výpadkov dodávok v prípade eskalácie napätia na Blízkom východe. Tieto obavy mierni možný rast produkcie vo Venezuele, uviedol analytik Price Futures Group Phil Flynn.
Podľa analytikov Commerzbank trh naďalej sleduje riziko prípadnej blokády Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne štvrtina svetových námorných dodávok ropy. Ak sa napätie zmierni, pozornosť sa podľa nich opäť presunie k Venezuele, kde by na trh mohli postupne prúdiť predtým sankcionované alebo blokované objemy.
Analytici očakávajú, že vyššia ponuka môže v tomto roku znížiť geopolitickú cenovú rizikovú prirážku. Podľa expertov je trh aj napriek geopolitickým rizikám dobre zásobený.
(1 EUR = 1,1617 USD)