Ceny ropy v piatok vzrástli o vyše 2 %, za celý týždeň však klesli

New York 10. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (8. 12.) vzrástli o viac ako 2 % po tom, ako údaje o zvýšení zamestnanosti v USA podporili prognózy o raste dopytu. Ale za celý týždeň oba referenčné kontrakty klesli, už siedmy týždeň po sebe. To je najdlhšia séria týždenných poklesov za päť rokov. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy z nadmernej ponuky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 71,23 USD (66,09 eura), ktorá bola o 1,89 USD alebo 2,73 % vyššia ako v predchádzajúcom dni.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent do konca obchodovania vzrástla o 1,79 USD alebo 2,4 % na 75,84 USD za barel.



Za celý týždeň si oba kontrakty pripísali stratu približne 3,8 % po tom, ako vo štvrtok (7. 12.) dosiahli najnižšie ceny od konca júna. Mnohí obchodníci sa totiž domnievajú, že trh s ropou je nadmerne zásobený. Prispeli k tomu aj čínske colné údaje, ktoré ukázali, že dovoz ropy do ázijskej krajiny v novembri klesol o 9 %.



Piatkový nárast cien ropy by však mohol byť znakom toho, že trh si po poklese v predchádzajúcich šiestich dňoch našiel dno, povedal Phil Flynn, analytik Price Futures Group.



(1 EUR = 1,0777 USD)