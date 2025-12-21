< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok vzrástli pre obavy z narušenia dodávok
Autor TASR
New York 21. decembra (TASR) - Ceny ropy na konci obchodného týždňa vzrástli. Dôvodom boli obavy z možného narušenia dodávok v dôsledku rastúceho napätia medzi USA a Venezuelou. Ďalším faktorom je pretrvávajúci konflikt na Ukrajine, ktorý sa napriek diplomatickým snahám zatiaľ nepodarilo ukončiť. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Americká ropa WTI s februárovým kontraktom si v piatok (19. 12.) pripísala 52 centov alebo 0,93 % a uzavrela na 56,52 USD (48,26 eura) za barel (159 litrov). Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástol o 65 centov alebo o 1,09 % na 60,47 USD za barel.
Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre NBC News uviedol, že nevylučuje vojenský konflikt s Venezuelou, ktorá je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Trh podľa analytikov zatiaľ nepočíta s veľkým rizikom narušenia dodávok. Ceny ropy WTI sa počas týždňa prepadli na štvorročné minimá. Dôvodom boli špekulácie o možnej mierovej dohode v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá by mohla zvýšiť dodávky ruskej ropy na globálny trh, kde je aktuálne dostatočná ponuka. Za celý obchodný týždeň WTI klesla takmer o 1,6 % a Brent o viac ako 1 %.
(1 EUR = 1,1712 USD)
