Ceny ropy v piatok vzrástli pre zvýšenie napätia na Blízkom východe

New York 14. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (12. 4.) vzrástli napriek tomu, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) znížila prognózu dopytu na tento rok. Dôvodom boli obavy týkajúce sa dodávok spôsobené zvýšením napätia na Blízkom východe.



Májový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 64 centov alebo 0,75 % a uzavrel na 85,66 USD (80,42 eura) za barel (159 litrov). Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástol o 71 centov alebo 0,79 % na 90,45 USD za barel.



Hlavným dôvodom piatkového zdraženia ropy boli správy o pripravovanom útoku Iránu na Izrael v odvete za úder na iránsky konzulát v sýrskom Damasku. Irán útok spustil v noci na nedeľu.



Šéf firmy Rapidan Energy Bob McNally ešte v piatok varoval, že v prípade priameho útoku Iránu na Izrael môže cena ropy Brent vyskočiť na 100 USD za barel. A v prípade, ak by eskalácia spôsobila narušenie dodávok cez Hormuzský prieliv, ceny by podľa neho mohli stúpnuť na 120 až 130 USD za barel.



(1 EUR = 1,0652 USD)