Ceny ropy v piatok vzrástli, za celý týždeň klesli

New York 26. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok (24. 5.), posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli približne o 1 %. Ale za celý týždeň klesli. Dôvodom sú obavy, že silné ekonomické údaje v USA udržia úrokové sadzby centrálnej banky Fed vyššie po dlhší čas, čo sa negatívne premietne do dopytu po palivách. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Obchodníci v piatok zvažovali tiež náznaky slabnúceho trhu pred víkendovým sviatkom Dňa obetí vojny (Memorial Day) v USA, ktorý sa považuje za začiatok vrcholnej letnej motoristickej sezóny, keď spotreba benzínu stúpa. Investori budú preto pozorne sledovať situáciu počas tohto víkendu, aby odhadli vývoj dopytu. A čakajú aj na výsledok stretnutia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov z aliancie OPEC+ o ťažobnej politike, ktoré sa uskutoční 2. júna. Predpokladá sa, že aliancia predĺži dohodu o obmedzení produkcie aj na 2. polrok 2024.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 77,72 USD (71,70 eura). To bolo o 85 centov alebo 1,1 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Za celý týždeň však cena WTI klesla o 2,8 %.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 76 centov na 82,12 USD za barel. Oveľa aktívnejší augustový kontrakt v piatok zdražel o 73 centov na 81,84 USD za barel. Brent si za týždeň pripísala stratu 2,1 %.



(1 EUR = 1,084 USD)