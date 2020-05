Singapur 15. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli a komodita zvýšila svoje zisky z predchádzajúceho dňa. Trhy tak zareagovali na najnovšie údaje, ktoré ukázali, že po uvoľnení blokád spojených s novým koronavírusom v Číne došlo k nárastu spotreby ropy v tejto krajine. To vyvoláva nádej, že globálny nadbytok ponuky by sa mohol časom zmenšiť.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v piatok o 7.37 h SELČ predával po 27,96 USD (25,91 eura). To bolo o 40 centov alebo 1,45 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 73 centov alebo 2,35 % na 31,86 USD za barel.



(1 EUR = 1,0792 USD)