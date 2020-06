Ceny ropy v piatok vzrástli

New York 21. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (19. 6.) vzrástli. Podporil ich optimizmus týkajúci sa striktného dodržovania dohody skupiny producentov OPEC+ o obmedzení ťažby rovnako ako zvyšovanie dopytu.



Júlový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok polepšil o 91 centov alebo 2,34 % a uzavrel a 39,75 USD (35,46 eura) za barel (159 litrov), keď sa počas piatkového obchodovania dostala jeho cena až na 40,50 USD za barel. Cena čierneho zlata v piatok popoludní zmazala časť ziskov pre obavy, že rýchly nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v USA môže pribrzdiť zotavovanie ekonomiky, a tým aj dopytu po rope.



Augustový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok zdražel o 68 centov alebo 1,64 % na 42,19 USD za barel. Počas piatkového obchodovania sa cena Brentu dostala až na 42,92 USD za barel.



Dôvodom výrazného nárastu cien ropy v piatok ráno bola pozitívna reakcia trhu na to, že skupina OPEC+ vo štvrtok (18. 6.) prisľúbila striktné dodržovanie dohody o znížení ťažby. Ďalším pozitívnym faktorom boli očakávania, že dopyt v Európe sa bude postupne zvyšovať vďaka otváraniu ekonomík.



Správa firmy Baker Hughes ukázala, že počet aktívnych súprav na ťažbu ropy v USA v uplynulom týždni klesol o 13 na 266. To bol už siedmy týždeň zníženia ich počtu po sebe.