Ceny ropy v piatok vzrástli

New York 23. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok (21. 10.) uzavreli so ziskom. Podporili ich očakávania rastu dopytu v Číne a oslabenie dolára, čo prevážilo nad obavami z globálnej recesie a negatívneho vplyvu zvyšovania úrokových sadzieb.



Decembrový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 54 centov alebo 0,64 % a uzavrel na 85,05 USD (87,41 eura) za barel (159 litrov). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 1,12 USD alebo o 1,21 % na 93,50 USD za barel.



Americká centrálna banka (Fed) sa v snahe o utlmenie inflácie snaží prostredníctvom zvyšovania úrokových sadzieb spomaliť infláciu, ako vo štvrtok (20. 10.) uviedol šéf filadelfského Fedu Patrick Harker. To malo negatívny vplyv na ceny čierneho zlata.



Naopak ceny podporuje blížiace sa embargo Európskej únie (EÚ) na ruskú ropu, rovnako ako dohoda aliancie producentov OPEC+ o znížení ťažby o 2 milióny barelov denne.



V piatok ceny ropy tiež podporilo oslabenie dolára voči košu svetových mien. Niektorí predstavitelia Fedu totiž signalizovali, že po novembrovom zvýšení sadzieb o 75 bázických bodov, by Fed mohol spomaliť agresívne sprísňovanie menovej politiky.



(1 EUR = 0,973 USD)