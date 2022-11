New York 11. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli. Podporilo ich uvoľnenie protipandemických opatrení v Číne, čo zvýšilo nádeje na oživenie aktivity v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v piatok večer o 19.56 h SEČ predával so ziskom 1,83 USD alebo 2,12 % po 88,30 USD (85,66 eura). Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 1,71 USD alebo o 1,83 % a o 19.58 h SEČ sa predával po 95,38 USD za barel.



Uvoľnenie protipandemických opatrení v Číne zahŕňa skrátenie karantény pre ľudí, ktorí prišli do kontaktu s nakazeným, ale aj pre cestujúcich zo zahraničia.



Ceny ropy podporilo aj pokračujúce oslabovanie dolára.



(1 EUR = 1,0308 USD)