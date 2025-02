Ceny ropy v piatok vzrástli

New York 9. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok (7. 2.) vzrástli po tom, ako Spojené štáty oznámili nové sankcie na vývoz iránskej ropy. Zisky boli ohraničené, keďže investori sa obávajú návratu obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump už zaviedol nové clá na dovoz z Číny a dodatočnými clami hrozí aj ďalším krajinám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli uzavrela na úrovni 74,66 USD (71,95 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená nárast o 37 centov (0,5 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom vzrástla o 39 centov (0,55 %) na 71 USD za barel.



Spojené štáty vo štvrtok (6. 2.) uvalili sankcie na sieť subjektov prepravujúcich iránsku ropu v hodnote stoviek miliónov USD do Číny. Rozhodnutie prišlo po vyjadreniach prezidenta Trumpa o obnovení politiky maximálneho tlaku, ktorú uplatňoval vo svojom prvom funkčnom období s cieľom zabrániť Iránu získať jadrové zbrane. Trump takisto vo štvrtok zopakoval, že USA zvýšia ťažbu ropy. Urobil tak deň po tom, ako americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň vzrástli, pričom rast bol výraznejší, než sa očakávalo.



(1 EUR = 1,0377 USD)