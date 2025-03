Ceny ropy v piatok vzrástli

Singapur 14. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno vzrástli po poklese o viac ako 1 % v predchádzajúcom dni. K ich zotaveniu čiastočne prispeli zmenšujúce sa vyhliadky na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, ktoré by mohlo priniesť na trh viac ruských dodávok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (13. 3.) uviedol, že Moskva v zásade podporuje návrh USA na prímerie na Ukrajine, ale žiada niekoľko objasnení a podmienok, ktoré zrejme vylučujú rýchle ukončenie bojov.



Obchodovanie s ropou však ovplyvňuje aj eskalácia globálnej obchodnej vojny, ktorá otriasla finančnými trhmi a vyvolala obavy z recesie.



A zároveň, Medzinárodná agentúra pre energetiku vo štvrtok varovala, že ponuka ropy na trhu by mohla v tomto roku prevýšiť dopyt o približne 600.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne v dôsledku slabšieho svetového dopytu, než sa očakávalo, a zvyšovania ťažby v USA.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v piatok o 7.33 h SEČ predával po 67,12 USD (61,98 eura). To bolo o 57 centov alebo 0,86 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 56 centov alebo 0,80 % na 70,44 USD za barel.



(1 EUR = 1,083 USD)