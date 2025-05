Ceny ropy v piatok vzrástli

New York 25. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (23. 5.), posledný deň tohto obchodného týždňa, zvýšili pred trojdňovým predlženým víkendom na oslavy Memorial Day v USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Aj obavy zo zlyhania jadrových rokovaní medzi americkými a iránskymi vyjednávačmi prispeli k rastu cien ropy, keďže by mohli ohroziť dodávky komodity z Perzského zálivu. Na druhej strane, očakávania, že skupina najväčších producentov OPEC+ v júli zvýši ťažbu, bráni výraznejšiemu zdraženiu ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 61,53 USD (54,44 eura). To predstavuje nárast o 33 centov alebo 0,54 % oproti predchádzajúcemu dňu.



Cena júlového kontraktu severomorskej ropnej zmesi Brent sa ustálila na úrovni 64,78 USD za barel, čo bolo o 34 centov alebo 0,54 % viac ako deň predtým.



Za celý týždeň sa cena WTI znížila o 0,71 % a Brentu o 0,96 %.



Memorial Day sa oslavuje posledný májový pondelok a je spomienkou na vojakov, ktorí zahynuli v boji. Víkend Memorial Day zároveň odštartuje letnú motoristickú sezónu v USA, keď je dopyt po motorových palivách najvyšší.



Americkí a iránski vyjednávači sa v piatok stretli v Ríme na ďalšom kole rozhovorov zameraných na obmedzenie jadrového programu Teheránu, ktoré však stále nepriniesli dohodu. Obchodníci sa obávajú, že dodávky ropy by mohli byť prerušené, ak rokovania zlyhajú.



(1 EUR = 1,1301 USD)