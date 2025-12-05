< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok vzrástli
Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 68 centov alebo 1,06 % na 63,94 USD za barel.
Autor TASR
New York 5. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok zvýšili, keďže americké akcie pokračovali v raste a rokovania o prímerí na Ukrajine nepriniesli pokrok. To utlmilo nádeje, že sankcie na ruskú ropu by sa mohli čoskoro zmierniť a jej dodávky na trhy zvýšiť. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok o 18.48 h SEČ predával po 60,28 USD (51,76 eura). To bolo o 61 centov alebo 1,02 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
(1 EUR = 1,1645 USD)
