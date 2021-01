New York 18. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ďalej klesali. Dôvodom je neustály rast nových prípadov ochorenia COVID-19 a prísnejšie obmedzenia v Európe aj v Číne. To vyvoláva obavy z pomalšieho oživenia dopytu po palive.



Negatívny trend a pokles cien komodity pomohli čiastočne zmierniť dobré výsledky z Číny, kde výkon ekonomiky vzrástol vo 4. kvartáli viac, ako sa čakalo. A zrýchlilo sa aj tempo rastu priemyselnej výroby v decembri.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v pondelok o 18.37 h SEČ predával po 52,09 USD (43,18 eura). To bolo o 27 centov alebo 0,52 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 29 centov alebo o 0,53 % na 54,81 USD za barel.