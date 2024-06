New York 3. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli o vyše 3 %, keďže investori vyhodnotili rozhodnutie aliancie OPEC+ predĺžiť limity na ťažby do roku 2025. To vyvoláva obavy o dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci vrátane Ruska, známi ako aliancia OPEC+, sa rozhodli predĺžiť doterajšie zníženie svojej produkcie o približne 5,86 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Konkrétne do konca roka 2025 sa zachová zníženie ťažby o 3,6 milióna barelov/deň. A škrty v objeme 2,2 milióna barelov denne sa predĺžia do konca septembra 2024 a potom sa budú postupne od októbra 2024 do septembra 2025 rušiť.



Aliancia OPEC+ dodala, že predtým, ako začne zvyšovať produkciu, si počká na širšie zlepšenie ekonomických podmienok a nižšie úrokové sadzby.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v pondelok o 18.44 h SELČ predával po 74,24 USD (68,47 eura). To bolo o 2,75 USD alebo 3,57 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,790 USD alebo 3,33 %, na 78,41 USD za barel.



Ceny oboch kontraktov sa minulý týždeň znížili medzi 0,6 % a 1 %, čiastočne aj pre obavy, že vyššie úrokové sadzby by mohli narušiť dopyt v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete.



(1 EUR = 1,0842 USD)