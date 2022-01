Ceny ropy v pondelok klesli o vyše dve percentá

New York 24. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer klesli o viac ako 2 %. Prispeli k tomu obavy investorov z možného rýchlejšieho zvýšenia kľúčových úrokových sadzieb amerického Federálneho rezervného systému (Fed), než sa očakávalo. To spôsobilo oslabenie rizikových aktív, zatiaľ čo dolár sa zotavil.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 18.52 h SEČ predával po 83,01 USD (73,43 eura). To bolo o 2,13 USD alebo 2,50 % menej ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,84 USD alebo 2,09 % na 86,05 USD za barel.



(1 EUR = 1,1304 USD)