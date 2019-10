Singapur 28. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli po výraznom zdražení minulý týždeň, keďže najnovšie údaje z čínskeho priemyslu opäť potvrdili, že ekonomika krajiny sa spomaľuje. No zároveň pokrok na obchodných rokovaniach USA a Číny zabránil strmšiemu poklesu cien ropy.



Zisky čínskych priemyselných podnikov sa v septembri znížili už druhý mesiac po sebe. To ukazuje, akú daň si od čínskych firiem vyberá spomaľovanie ekonomiky a vlečúci sa obchodný spor s USA.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 7.39 h SEČ predával po 56,54 USD (50,90 eura). To bolo o 12 centov menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 11 centov na 61,91 USD za barel.



(1 EUR = 1,1107 USD)