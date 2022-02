New York 7. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli. Trhy tak zareagovali na náznaky pokroku v americko-iránskych jadrových rokovaniach, čo by mohlo viesť k zrušeniu amerických sankcií na predaj iránskej ropy a pomôcť zmierniť obmedzené dodávky.



Najväčší svetoví producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a ich spojenci z aliancie OPEC+ majú problémy splniť ciele v oblasti dodávok napriek tlaku zo strany spotrebiteľov na rýchlejšie zvyšovanie produkcie.



A zároveň hromadenie ruských vojakov na hraniciach s Ukrajinou vyvoláva obavy z konfliktu, ktorý by mohol zasiahnuť dodávky ropy do Európy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 18.53 h SEČ predával po 91,25 USD (79,71 eura). To bolo o 1,O6 USD alebo 1,15 % menej ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 52 centov alebo 0,56 % na 92,75 USD za barel.