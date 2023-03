New York 13. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli pre obavy z problémov v americkom bankovom sektore po kolapse Silicon Valley Bank a Signature Bank. A to aj napriek tomu, že americké regulačné úrady tvrdia, že obmedzili "šírenie nákazy" vo finančnom sektore a že nedôjde k zopakovaniu finančnej krízy spred 15 rokov. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v pondelok o 19.28 h SEČ predával po 74,83 USD (69,89 eura). To bolo o 1,85 USD alebo 2,41 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,97 USD alebo 2,38 % na 80,81 USD za barel.



(1 EUR = 1,0706 USD)