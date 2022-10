Ceny ropy v pondelok mierne klesli

New York 17. októbra (TASR) - Ceny ropy sa na začiatku nového týždňa mierne oslabili pre strach, že vysoká inflácia a ceny energií stiahnu globálnu ekonomiku do recesie. Pokles však obmedzili pozitívne správy z Číny.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dodávky sa v pondelok o 20.17 h SELČ predával po 85,20 USD (87,48 eura). To bolo o 41 centov alebo o 0,48 % menej ako v piatok (14. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v pondelok večer zlacnel o 17 centov alebo o 0,19 % a o 20.22 h SELČ sa predával po 91,46 USD za barel.



"Inflácia v USA zostáva hlavnou témou, a keďže Fed zrejme bude zvyšovať sadzby minimálne do začiatku budúceho roka, existujú obavy z eskalácie deštrukcie dopytu," uviedol viceprezident firmy BOK Financial Dennis Kissler.



(1 EUR = 0,9739 USD)