Ceny ropy v pondelok mierne posilnili

Singapur 15. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne posilnili. Vývoj ovplyvnila politická neistota v USA a na Blízkom východe, čo kompenzovalo vplyv silnejšieho amerického dolára a spomalenia dopytu v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.08 h SELČ 85,16 USD (78,20 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 13 centov (0,15 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 19 centov (0,23 %).



Americký dolár po správe o neúspešnom atentáte na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa posilnil, na obchodovanie s ropou to však nemalo výraznejší vplyv. Na Blízkom východe sa v sobotu (13. 7.) po troch dňoch zastavili rozhovory o ukončení konfliktu v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, hoci predstaviteľ Hamasu deň na to uviedol, že hnutie od rokovaní neodstupuje.



Minulý týždeň uzatvorili ceny ropy po štyroch týždňoch rastu s poklesom. Cena Brentu klesla za týždeň o viac než 1,7 % a cena WTI o 1,1 %. Vývoj na trhoch ovplyvnili informácie o poklese spotrebiteľskej nálady v USA. Navyše ceny priemyselných výrobcov za minulý mesiac vzrástli výraznejšie, než sa čakalo.



(1 EUR = 1,089 USD)