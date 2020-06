New York 22. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli, keďže jej hlavní producenti znížili objem ťažby. Stúpajúci počet nových prípadov ochorenia COVID-19 však vyvoláva obavy z druhej vlny pandémie, ktorá by mohla brzdiť oživenie dopytu po palivách, čo bráni výraznejšiemu zdraženiu ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v pondelok o 18.35 h SELČ predával po 40,06 USD (35,73 eura). To bolo o 33 centov alebo 0,78 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 55 centov alebo 1,30 % na 42,74 USD za barel.