Ceny ropy v pondelok opäť stúpli nad 100 dolárov za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.06 h SEČ 102,14 USD (87,22 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 6,99 USD (7,34 %).
Autor TASR
Singapur 13. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli v reakcii na prípravu amerického námorníctva na blokovanie plavby lodí z Iránu cez Hormuzský prieliv. To by mohlo obmedziť iránsky vývoz ropy po tom, ako sa Washingtonu a Teheránu nepodarilo dosiahnuť dohodu o ukončení vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 104,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 8,06 USD (8,35 %).
„Trh sa teraz do značnej miery vrátil k podmienkam pred prímerím,“ povedal analytik spoločnosti MST Marquee Saul Kavonic. Návrat k trojciferným cenám sa zdá byť opodstatnený, dodala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva. Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu (12. 4.) oznámilo, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začne v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Saudská Arábia však uviedla, že obnovila úplnú prepravnú kapacitu ropovodu smerujúceho na západ krajiny na približne 7 miliónov barelov denne.
(1 EUR = 1,1711 USD)
