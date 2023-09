New York 11. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok podvečer mierne vzrástli. Pohybujú sa pritom blízko 10-mesačného maxima pred zverejnením široko sledovaných mesačných správ Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Obe organizácie očakávajú, že prísnejšie dodávky zvýšia ceny ropy v tomto roku. A zopakovali tiež, že dopyt po rope by mal zostať relatívne silný vďaka Číne.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v pondelok o 18.57 h SELČ predával po 87,58 USD (81,67 eura). To bolo o 7 centov alebo 0,08 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 17 centov alebo 0,19 % na 90,82 USD za barel.



(1 EUR = 1,0724 USD)