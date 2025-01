Ceny ropy v pondelok pokračovali v raste

Singapur 13. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno pokračovali v raste a cena ropy Brent zaznamenala štvormesačné maximum. Vývoj ovplyvnili najmä očakávania, že rozšírené sankcie USA poškodia vývoz ruskej ropy do Číny a Indie, ktoré sú jej najväčšími odberateľmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.17 h SEČ 81,24 USD (78,84 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,48 USD (1,86 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 78,08 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,51 USD (1,97 %).



Administratíva odchádzajúceho prezidenta Joea Bidena zaviedla v piatok (10. 1.) nové sankcie zamerané na producentov ropy, tankery, sprostredkovateľov, obchodníkov a prístavy s cieľom zasiahnuť všetky zložky produkčného a distribučného reťazca v ruskom ropnom priemysle. Sankcie, zavedené v koordinácii s Veľkou Britániou, sú najnovšími z dlhého radu opatrení, ktoré USA a spojenci prijali od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu s cieľom oslabiť príjmy a vojenské kapacity Moskvy.



(1 EUR = 1,0304 USD)