New York 19. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní klesli, keďže obavy o výkon čínskej ekonomiky prevážili aj nad plánovanou redukciou ťažby aliancie OPEC+ a znížením počtu prevádzkovaných ropných plošín v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Niekoľko veľkých bánk zhoršilo svoje predpovede rastu hrubého domáceho produktu Číny v roku 2023 po tom, čo májové údaje ukázali, že zotavovanie druhej najväčšej svetovej ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19 stráca dynamiku.



Zároveň, počet plošín na ťažbu ropy a zemného plynu v USA, ktorý je ukazovateľom budúcej produkcie, klesol v týždni do 16. júna o osem na 687. To je ich najnižší celkový počet od apríla 2022.



Aj nárast exportu iránskej ropy ovplyvnil ceny na trhoch. Iránska ťažba a export dosahujú tento rok rekordné maximá napriek sankciám USA, podľa konzultačných firiem, ktoré sledujú údaje o preprave komodity. To zvyšuje globálnu ponuku v čase, keď ostatní producenti obmedzujú produkciu.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ vrátane Ruska sa tento mesiac dohodli na výraznom znížení svojej ťažby od júla.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v pondelok krátko po 19.00 h SELČ predával po 71,13 USD (65,12 eura). To bolo o 65 centov alebo 0,91 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 50 centov alebo 0,65 % na 76,11 USD za barel.



(1 EUR = 1,0922 USD)