Ceny ropy v pondelok popoludní rástli

New York 10. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní vzrástli v reakcii na správy o poklese dodávok ruskej ropy. Ale ceny komodity sa stále držia blízko najnižších úrovní v tomto roku, keďže plány na zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA a riziko odvetných ciel naďalej negatívne ovplyvňujú náladu na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 17.49 h SEČ predával po 72,46 USD (70,21 eura). To bolo o 1,46 USD alebo 2,06 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,34 USD alebo 1,79 % na 76 USD za barel.



(1 EUR = 1,032 USD)