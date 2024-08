New York 12. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní vzrástli o viac ako 2 %. Dôvodom je napätá situácia na Blízkom východe a riziko eskalácie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Komoditu podporili aj lepšie ekonomické údaje z USA a Číny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Traja predstavitelia americkej centrálnej banky Fed minulý týždeň uviedli totiž, že sa zdá, že inflácia sa spomaľuje dostatočne na to, aby Fed v septembri znížil kľúčové úrokové sadzby. Okrem toho žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesli viac, ako sa očakávalo. V Číne zase spotrebiteľské ceny rástli v júli rýchlejšie, ako predpovedali analytici.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v pondelok o 18.21 h SELČ predával po 78,82 USD (72,15 eura). To bolo o 1,98 USD alebo 2,58 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,69 USD alebo 2,12 % na 81,35 USD za barel.



(1 EUR = 1,0925 USD)