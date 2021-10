New York 4. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok prudko vzrástli o takmer 3 % na niekoľkoročné maximá. Trhy tak zareagovali na rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov z aliancie OPEC+, že v novembri sa budú držať svojho plánu postupného zvyšovania ťažby. A to aj napriek tlaku spotrebiteľov, aby dodali viac ropy na trhy a pomohli tak zmierniť rast cien komodity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v pondelok o 19.14 h SELČ predával po 78 USD (67,03 eura). To bolo o 2,12 USD alebo 2,79 % viac ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 2,34 USD alebo 2,95 % na 81,62 USD za barel.



(1 EUR = 1,1636 USD)