Ceny ropy v pondelok ráno klesli o viac než 1,5 %

Singapur 22. augusta (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli o viac než 1,5 % a prerušili tri dni rastu. Dôvodom sú obavy investorov z agresívneho sprísňovania menovej politiky v USA a oslabenia globálnej ekonomiky, čo by mohlo znížiť dopyt. Ďalším negatívnym faktorom je posilňovanie dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v pondelok ráno o 8.18 h SELČ predával po 89,27 USD (88,79 eura). To bolo o 1,50 USD alebo 1,65 % menej ako v piatok (19. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v pondelok ráno zlacnel o 1,62 USD alebo 1,67 % a o 8.17 h SELČ sa obchodoval po 95,10 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy sa v piatok posilnili tretí deň po sebe, ale za celý uplynulý týždeň stratili približne 1,5 %. Dôvodom bolo posilnenie dolára a obavy z ochladenia dopytu.



(1 EUR = 1,0054 USD)