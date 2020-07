Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Singapur 13. júla (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli. Obchodníci totiž počítajú s tým, že skupina producentských krajín OPEC+ zmierni obmedzenia ťažby, ktoré podporovali ceny.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v pondelok o 7.45 h SELČ predával po 40,28 USD (35,72 eura). To bolo o 27 centov alebo 0,67 % menej ako v piatok (10. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v piatok polepšil o 93 centov alebo približne 2,4 % a uzavrel na 40,55 USD za barel.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok o 7.45 h SELČ predával so stratou 25 centov alebo 0,58 % po 42,99 USD za barel. Kontrakt sa v piatok posilnil o 89 centov alebo asi o 2,2 % a uzavrel na 43,24 USD za barel.



Ceny počas uplynulého týždňa prakticky stagnovali. Nárast počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 spôsobil, že niektoré štáty USA zaviedli reštrikcie týkajúce sa cestovania, čo môže zabrzdiť zotavovanie dopytu v USA. V piatok však ceny stúpli o vyše 2 %. Dôvodom bolo, že svetová agentúra pre energetiku (IEA) zvýšila prognózu dopytu po rope na rok 2020 o 400.000 barelov denne.



Experti zdôvodnili pondelkový pokles cien čierneho zlata špekuláciami na trhu týkajúcimi sa vývoja ťažobnej politiky skupiny OPEC+. Podľa nepotvrdených správ sa veľké ruské ropné koncerny pripravujú na zvýšenie produkcie v auguste. Preto sa špekuluje, že OPEC+ uvoľní obmedzenia ťažby.



Od mája do júla skupina obmedzila produkciu o rekordných 9,7 milióna barelov denne. Trh teraz očakáva, že spoločný technický výbor aliancie OPEC+, ktorý sa stretne tento týždeň, odporučí zníženie obmedzenia ťažby na 7,7 milióna barelov denne, keďže dopyt sa zotavuje rovnako ako ceny. V júni dosiahlo dodržovanie dohody o znížení produkcie 107 % po 77 % v máji.



(1 EUR = 1,1276 USD)