Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Tokio 3. augusta (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli. Dôvodom sú obavy z nadbytku ponuky na trhu, keďže skupina producentských štátov OPEC+ od augusta zmenšuje obmedzenia ťažby. Okrem toho nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 po celom svete signalizuje pomalšie zotavovanie dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v pondelok o 8.36 h SELČ predával po 39,98 USD (33,74 eura). To bolo o 29 centov alebo o 0,72 % menej ako v piatok (31. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v piatok pripísal 35 centov alebo 0,9 % a uzavrel na 40,27 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok po 8.35 h SELČ predával s mínusom 23 centov alebo 0,53 % po 43,29 USD za barel.



Cena Brentu zaznamenala v júli štvrtý mesačný nárast po sebe a cena WTI tretí.



Aktuálne sa však investori obávajú nadmernej ponuky na trhu, keďže skupina OPEC+ by mala "tento mesiac začať zmenšovať produkčné škrty a zotavenie cien ropy z rekordných miním zrejme povzbudí producentov z bridlíc v USA, aby zvýšili ťažbu," uviedol expert firmy Nissan Securities Hiroyuki Kikukawa. Dodal, že negatívny vplyv na trh majú aj obavy z nárastu počtu nových infekcií novým koronavírusom.



(1 EUR = 1,1848 USD)