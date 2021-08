Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Singapur 2. augusta (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli. Hlavným dôvodom bolo výrazné zhoršenie nálady v čínskom priemysle, ktoré podporili obavy týkajúce sa dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v pondelok o 7.55 h SELČ predával po 73,09 USD (61,47 eura). To bolo o 86 centov alebo 1,16 % menej ako v piatok (30. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v piatok pripísala 33 centov alebo približne 0,5 % a uzavrela na 73,95 USD za barel, keď počas obchodovania sa jej cena dostala až na 74,23 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň sa septembrový kontrakt na WTI posilnili o 2,6 %.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok ráno o 8.02 h SELČ predával s mínusom 93 centov alebo 1,23 USD o po 74,48 USD za barel.



Nálada v čínskom priemysle sa nečakane prudko zhoršila. Index nákupných manažérov Caixin pre výrobný sektor klesol o 1 bod na 50,3 bodu a dostal sa na najnižšiu úroveň od jari 2020. Čína patrí k najväčším dovozcom ropy a pomalší rast jej ekonomiky by mohol znamenať aj slabší dopyt po rope.



Ďalším negatívnym faktorom je pokračujúce rýchle šírenie delta variantu nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1891 USD)