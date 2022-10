Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Singapur 31. októbra (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli. Dôvodom boli slabé makroekonomické údaje z Číny a obavy, že rozširovanie protipandemických opatrení v krajine zníži dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 7.47 h SEČ predával po 87,08 USD (87,51 eura). To bolo o 82 centov alebo 9,93 % menej v porovnaní s piatkovým (28. 10.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V piatok sa WTI oslabila približne o 1,3 %, ale za celý uplynulý týždeň si pripísala viac než 3 %.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v pondelok ráno zlacnel o 93 centov alebo o 0,97 % a o 7.48 h SEČ sa predával po 94,84 USD za barel.



Index nákupných manažérov (PMI) pre čínsky výrobný sektor v októbri padol pod 50 bodov, čo je hranica, ktorá oddeľuje rast od kontrakcie, keď dosiahol 49,2 bodu po 50,1 bodu v septembri. Dôvodom bolo oslabenie dopytu a striktné protipandemické opatrenia. To signalizuje ochladenie priemyselnej aktivity v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete.



Ďalším faktorom, ktorý má negatívny vplyv na ceny čierneho zlata, sú očakávania, že Európa sa dostane počas zimy do recesie. Dôvodom je vysoká inflácia vyvolaná energetickou krízou, ktorá znižuje výdavky spotrebiteľov a dopyt.



(1 EUR = 0,9951 USD)