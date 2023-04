Singapur 24. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Slabé ekonomické údaje a obavy z rastúcich úrokových sadzieb zvýšili neistotu v súvislosti s oživením dopytu po rope v tomto roku. Vysoká miera inflácie v Európe a Spojenom kráľovstve podporuje očakávania, že Bank of England a Európska centrálna banka budú pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb.



Aj mnohí predstavitelia amerického Federálneho rezervného systému (Fed) vyzvali na ďalšie zvýšenie úrokov na skrotenie inflácie. To vyvolalo obavy, že vyššie úrokové sadzby v tomto roku zabrzdia hospodársky rast, čo do značnej miery zasiahne dopyt po rope napriek oživeniu jej spotreby v Číne.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v pondelok o 8.14 h SELČ predával po 76,86 USD (70,01 eura). To bolo o 1,01 USD alebo 1,30 % menej ako v závere piatkového obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 97 centov alebo 1,19 % na 80,69 USD za barel.







(1 EUR = 1,0978 USD)